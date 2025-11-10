1999年に名古屋市のアパートで主婦を殺害した疑いで逮捕された女（69）が、愛知県警の取り調べに応じなくなったことが10日、捜査関係者への取材で分かった。逮捕直後は容疑を認め「毎日不安だった」などと供述していた。