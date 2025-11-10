1972年から2012年までNHKで全国放送されたテレビドラマ『中学生日記』が、舞台『中学生日記 2025』として12月5日よりシアタ­ー1010にて上演されることが決定した。【写真】『中学生日記 2025』主演・小南光司も出演、ミュージカル『1789』キャスト陣原作は、中学生が抱える日常の問題をストーリー化し、一般から公募された中学生たちが出演し、当時「誰もが共感できる」と大きな話題を呼んだNHK制作の学園ドラマ。番組の