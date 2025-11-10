1月クールにフジテレビ系・月9枠にて放送された連続ドラマ『１１９エマージェンシーコール』のスペシャルドラマ『１１９エマージェンシーコール２０２６ YOKOHAMA BLACKOUT』が、2026年1月3日に放送されることが決定。約1年ぶりに放送となる本作は“オール新作”。主演の清野菜名をはじめ、瀬戸康史、見上愛、一ノ瀬颯、前原滉、中村ゆり、佐藤浩市らおなじみのメンバーが再集結。司令課3係のメンバーがパワーアップして帰ってく