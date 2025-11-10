タレント・指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）」の公式サイトが１０日までに更新され、インターネット上における誹謗中傷に関して、法的措置を講じていることを報告した。同グループの運営事務局は「インターネット上における誹謗中傷に関して」のタイトルで、「グループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注