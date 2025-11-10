韓国の成人3人に1人は肥満であることが分かった。過去10年間に約31％増え、国民を脅かす慢性疾患になった。肥満率は全羅南道（チョンラナムド）・済州（チェジュ）が最も高く、世宗（セジョン）が最も低かった。疾病管理庁は10日、昨年の地域社会健康調査に基づく成人肥満率分析結果を発表した。地域社会健康調査は毎年実施され、昨年は約23万人が参加した。今回の分析に活用された肥満率は調査対象者が認知する本人の体重・身長に