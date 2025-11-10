タレントの村重杏奈（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。瞳の色がわかるドアップ写真を公開した。【写真】「めっちゃ魅力的最高！」村重杏奈の“ひまわり”が咲いたような瞳村重は「今日はなんでもない写真あげる日〜！いぇーーーい!!」とつづり、私服ショットやロケ弁当、友人らと過ごした楽しげな集合写真など、日常の一コマを披露している。投稿では「カラコンやめたよ！目が緑なの恥ずかしくてカラコンしてたけど