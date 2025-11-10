政治団体「みんなでつくる党」の大津綾香党首（32）が10日までに、党を通じて「立花孝志氏の逮捕報道を受けて」とした声明を発表した。 【写真】立花孝志氏と“ぶっ壊～す”ポーズを決めていた頃も 同党は「11月9日、政治団体『NHKから国民を守る党』党首立花孝志氏が名誉毀損の疑いで逮捕されました。私たち『みんなでつくる党』および代表の大津綾香もまた、立花氏による発信をきっかけに、956日間にわたり激