衣類乾燥バルーン「コツカンエアロダクト」を販売するマービン貿易株式会社は、「旅行・出張時の洗濯・乾燥」に関する意識・実態調査を実施しました。多くの人が“手ぶらで移動したい”と考える一方で、着替えを減らせない最大の理由が“乾燥の確実性”にあることが明らかになりました。 マービン貿易「旅行・出張時の洗濯・乾燥に関する意識・実態調査」 調査期間：2025年10月22日調査対象：全国18〜60代の男女30