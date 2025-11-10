歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46の能條愛未（31）が10日、婚約を発表し、都内ホテルでそろって会見を行った。26年初夏に、都内ホテルで挙式、披露宴を執り行うという。互いの好きなところを聞かれ、橋之助は「すごく喜んでくれるところ。エゴ的な言い方になるかもしれないですが、愛未が喜んでくれたり、いい思いをするために僕が頑張るということが力になっている」と言い、能條の料理上手も褒めた。「よくリクエストする