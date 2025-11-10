WOWOWの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』(毎週金曜23:00〜 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※全6話、一挙配信)のプレミア上映会が10日、都内で行われ、W主演の福本莉子と高橋恭平(なにわ男子)のほか、山下幸輝、小坂菜緒(日向坂46)、中沢元紀、伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)、千葉雄大が登場した。(左から)高橋恭平、伊野尾慧2007年から『別冊マーガレット』で連載が開始され、累計発行部数800万部を記録し、『アオハラ