現地11月９日に開催されたエールディビジの第12節で、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属するNECがホームでフローニンヘンと対戦。２−０で勝利を収めた。このゲームで見事の先制点を決めたのが、３−４−３のダブルボランチの一角で先発した佐野だった。51分、敵陣ボックス手前の左寄りでパスを受けると、ドリブルで相手２人を鮮やかにかわして左足を一振り。鋭いグラウンダーのシュートをゴール右隅に突き刺