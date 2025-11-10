エレコムは、AC充電器とモバイルバッテリー計6製品を、全国のセブンイレブンで11月中旬から発売する。 取り扱う商品は、AC充電器3種「A＋C 2ポート 67W（SE-AC10367BK）」「USB-A＋C 20W（SE-AC12020BK）」「ケーブル一体型 20W（SE-AC7420BK）」と、モバイルバッテリー3種「5000mAh（SE-C45-5000BK）」「10000mAh（SE-C66-10000BK）」「20000mAh（SE-C50L-20000BK）」。 左からSE-AC10367BK