セブン‐イレブン･ジャパンは、クリスマスに“コストパフォーマンスや手軽さ”を意識したケーキやチキンなど自宅で手軽に本格的なメニューを楽しむ商品を提案する。11月5日に、都内で発表会を行い、商品本部ベーカリー･スイーツ部調理パン･ベーカリーチーフマーチャンダイザー齋藤曜介氏らが商品や戦略について説明した。昨今の物価高に伴う節約志向の高まりを背景に、“コストパフォーマンスや手軽さ”といった消費傾向がみられる