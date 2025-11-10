プロボクシング大橋ジムは10日、来年1月13日に東京・後楽園ホールで開催する「フジテレビフェニックスバトル」の対戦カードを発表した。メインの日本スーパーバンタム級タイトルマッチでは王者・石井渡士也（24＝RE:BOOT、13戦10勝7KO1敗2分け）が同級1位の池側純（27＝角海老宝石、12戦8勝2KO1敗3分け）を相手に2度目の防衛戦を行う。石井は4月に同級2位だった福井勝也（帝拳）との同級王座決定戦で10回TKO勝ちし同王座を獲