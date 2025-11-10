東京ディズニーランドのクリスマスパレード＝10日、千葉県浦安市千葉県浦安市の東京ディズニーリゾートで10日、冬の恒例イベント「ディズニー・クリスマス」のプログラムが報道陣に公開された。ディズニーランドのパレードは「おもちゃ」をテーマに、10年ぶりに新しくなった。11日から12月25日までで、期間限定の食事も楽しめる。パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」ではテディベアで飾り付けされた乗り物などに乗っ