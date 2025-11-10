船積みを待つ自動車が並ぶ、輸出拠点の横浜港＝8月、横浜市自動車大手7社の2025年9月中間連結決算が10日出そろい、純損益の合計は2兆920億円と前年同期より27.2％、金額で7827億円減少した。トランプ米政権の自動車への追加関税が利益を大幅に下押ししたのが主因で、日産自動車とマツダ、三菱自動車の3社が赤字に転落した。半導体不足や電気自動車（EV）市場の減速も加わり、経営の不透明感が増している。米政権は日米関税合意