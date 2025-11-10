高市総理大臣は衆議院の予算委員会で、「議員定数の削減」を理由にした衆議院の解散は「考えにくい」と述べました。【映像】高市総理に詰め寄る今井議員「これ（議員定数削減）もともと高市総理の政策じゃないですよね。日本維新の会と連立を組むために合意した事項じゃないですか。それを争点に解散するっておかしくないですか」（立憲・今井議員）「少なくとも議員定数の議員立法を争点に解散するということは、普通考えにくい