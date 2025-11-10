史上最速でのリーグ優勝に輝いた阪神の「高知県タイガース優勝記念パレード」が、１０日に高知市内で行われた。午前１時２５分に高知大丸前を出発し、監督、選手、ＯＢを乗せたバスがひろめ市場前に到着した。パレードに先立ち「高知県プロスポーツ優秀賞」の授与式が行われ、粟井球団社長、藤川球児監督（４５）、石井大智投手（２８）が出席。スピーチを求められた指揮官だったが、思わず感極まると石井にバトンタッチした。