歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46の能條愛未（31）が10日、婚約を発表し、都内ホテルでそろって会見を行った。26年初夏に、都内ホテルで挙式、披露宴を執り行うという。2人によると、プロポーズは7月のハワイ旅行での食事中だったという。能條は「海の見える席でごはんを食べていたんですが、急に橋之助さんがソワソワしだした。ひざまずいて、王子様のようでした」と話すと、橋之助は「結婚してください、とプロポーズしま