歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未が結婚することになり、１０日に都内で婚約会見を行った。会見では橋之助の父・中村芝翫と母・三田寛子のコメントが書面で配布された。芝翫と三田は連名で「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります。これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。二人はこれから、新たな家庭を築くと