９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に、“ユーミン”こと歌手の松任谷由実がゲスト出演。ＭＣの林修氏のインタビューを受け、ジブリのアニメ作品への楽曲提供の秘話を語った。１９８９年の劇場アニメ「魔女の宅急便」に、「やさしさに包まれたなら」「ルージュの伝言」の２曲が採用され、２０１３年の「風立ちぬ」には、「ひこうき雲」が使用され、作品をもり立てた。林氏から「どういう経緯でジブリ