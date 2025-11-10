◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンの３番手で登板した西武・隅田知一郎投手が２回２／３を９安打９失点と散々な投球内容で、走者を残したまま降板した。４―０の３回にマウンドへ。一挙５失点で逆転を許すと、味方がリードを奪い返した後の４回にも２失点。再び逆転された。５回にも１死から二俣、佐藤啓の連打で８点目を献上。ピンチを広げ、２死一、三塁から暴投で９点目を失った。さら