◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン―広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンの3番手・隅田知一郎投手（26＝西武）は予定の3イニングを投げきれなかった。4点リードの3回からマウンドに上がったが、5安打に1四球で一挙5点を失い、逆転を許した。4回も2安打と2四球が絡んで2失点。5回は1死二、三塁から二ゴロ間に1点を許すと続く打者から2者連続四球。さらに暴投で1点を失った。2死一、三塁となり、球数も75球