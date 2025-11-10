◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日福岡国際センター）西幕下17枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が同18枚目の豪刃雄（26＝武隈部屋）を押し出しで下し、白星発進した。立ち合いで呼吸が合わず、2度目の立ち合い。低く攻め、最後は力強く押し出し、「しっかり土俵をうまく使えた。最後まで諦めずに取れた」と振り返った。九州場所でも館内から多くの拍手と歓声が沸き上がった。「後押しを受けた。一瞬無理かなと思った