「侍ジャパン練習試合、広島−日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの３番手でマウンドに上がった西武・隅田知一郎がまさかの大乱調。２回２／３を９安打９失点でイニング途中で降板した。４点リードの三回から登板。三回は矢野、坂倉に適時打を浴びるなど打者９人に計５安打を許し、一挙５失点を喫した。四回も２四球と安打で２死満塁のピンチを招くと、坂倉に２点中前適時打を許し、この回も