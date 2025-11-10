11月はリニューアル＆開業6周年祭「Evolution! FES」開催！大阪・梅田の複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」は、2025年秋からの大規模リニューアルを記念し、開業6周年イベント「Evolution! FES」を2025年11月1日（土）～30日（日）に開催します。2世代を代表するモデル・タレントのゆうちゃみさんを公式アンバサダーに迎え、施設の新たな魅力を発信する多彩なキャンペーンやイベントを展