歌舞伎俳優の中村橋之助さん（２９）と俳優の能條愛未（あみ）さん（３１）は１０日、婚約したことを発表した。２人は２０２１年上演のミュージカル「ポーの一族」で共演していた。東京都内で２人そろって記者会見した橋之助さんは「役者として一人の男として、お客さま、家族、仲間を大事に、そして愛未を大事に素敵な家庭を築いてまいりたいと思っております」と笑顔で話し、能條さんは「橋之助さんを隣でしっかりと支えられ