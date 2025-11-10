昨日のことは忘れているのに、数十年前の「ある場面」を鮮明に覚えていることがある。1枚のモノクロ写真。撮影日は1994（平成6）年12月3日となっている。プロ野球ダイエー（現ソフトバンク）ホークスの監督に就任したばかりの王貞治さんと握手を交わしたのは、大分・別府大付（現明豊）高からドラフト1位での入団を決めた城島健司さんだった。高校通算70本塁打を誇る捕手の逸材は駒大進学を表明。窓口となる高校側も一貫して