■山形市のクマ情報（７日～１０日） 【画像】クマ目撃場所など 11月10日（月曜）午前7時10分頃大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃11月9日（日曜） 午後5時00分頃大字村木沢地内の住宅敷地にて経過時間不明のクマのフンと枝折れを確認11月9日（日曜） 午前7時55分頃大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃11月9日（日曜） 午前6時38分頃大字山寺地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃11月8日