＜マオタイ シンガポールオープン最終日◇9日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞高額賞金がかかるアジアンツアーのインターナショナルシリーズ第8戦で、浅地洋佑がワン・ジョンフン（韓国）とのプレーオフを制し、同シリーズ初優勝を果たした。【写真】浅地洋佑の勝利を支えた14本2019年の日本・アジア共催大会「アジアパシフィックオープン」以来となるアジアンツアー2勝目を支えたセッティ