発生中の台風２６号は南シナ海にあり、今後北上し、１２日から１３日にかけて台湾付近に、その後東寄りに進路を変えて沖縄近海で熱帯低気圧にかわる予想となりました。気象庁によりますと１０日正午現在、大型の台風２６号（フォンウォン）は、南シナ海を西北西へ時速２０キロで進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、南西側１５０キロ、北東