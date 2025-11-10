´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡ÊEXO D.O¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Î²ñ¸«¤¬´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥¹¡¢¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£²Ð²Ö»¶¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ð²Ö»¶¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÁàºî¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê