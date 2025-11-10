台湾プロ野球（CPBL）の楽天モンキーズは、古久保健二監督（61）が退任すると発表した。古久保監督は19年から3年間、同じCPBLの富邦でバッテリーコーチを務め、22年に楽天のヘッドコーチに就任。24年に監督に昇格。今季はリーグ3位ながらプレーオフを勝ち抜き、チームを台湾シリーズ初優勝に導いた。古久保監督は82年ドラフト6位で近鉄に入団。捕手として02年までプレーし、その後は中日、ヤクルト、オリックス、楽天など