大相撲九州場所３日目から始まる前相撲で、モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）（伊勢ヶ浜部屋）が、元横綱の宮城野親方が現役時代につけた「旭富士」のしこ名で初土俵を踏むことになった。新弟子が元横綱のしこ名をつけるのは極めて異例で、約３４年ぶりに「旭富士」が復活する。部屋ではすでに関取衆と稽古を重ねている。