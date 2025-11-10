オーウイル [東証Ｓ] が11月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比21.8％増の9.8億円に伸び、通期計画の11億円に対する進捗率は89.5％に達し、5年平均の67.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比66.4％減の1.1億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績