東京ディズニーランドで、11月11日からスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』がスタート。10年ぶりに新しくなったパレードが10日、報道陣に先行公開されました。11日から始まる『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』は、子供たちの願いを叶（かな）えるためにサンタクロースたちによって生み出されたおもちゃたちがミッキーマウスやミニーマウスなど人気キャラクターとともに登場するパレードです。公開されたパレードでは