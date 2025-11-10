タレント横澤夏子（35）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。自身の頭囲について明かすシーンがあった。この日は歌手の小林幸子がゲスト。ド派手衣装で知られる小林のヘッドドレスを高価な順に並べるコーナーで、横澤はすすめられて「メガ幸子」のヘッドドレスを試着した。小林とハライチ澤部佑が二人がかりで横澤の頭に装着しようとすると、澤部は「これ入るのか？メキメキいってるけど大丈夫？」