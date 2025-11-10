女優の広田レオナが９日、インスタグラムを更新し、クマからの?被害?に遭ったことを報告した。広田は東京、栃木での二拠点生活をしており、「那須の中で引越したんですけど」と投稿。那須では「駅近より森っぽいところで癒されたくて…絶対に熊出ませんよねと何度も不動産のおばさまに確認したんですけど…管理事務所の方に『去年も出てるんで夜は家から出ないでください』と」と続ける。「そして事件は７月の末におこった