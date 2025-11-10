元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、今年２月に結婚した妻の妊娠を報告した。１０日までにインスタグラムで「ご報告があります。このたび、新しい命を授りました」と公表。「家族から贈られたお守りとお札とともに、安定期を迎えています。たくさんの想いに守られながら、これまで支えてくださった皆さんに感謝しつつ、これからの時間を大切に過ごしていきたいと思います」とつづり、「どうか