◆大相撲▽九州場所第２日（１０日、福岡国際センター）東三段目４１枚目・岡田（高田川）が、西同４１枚目・美（伊勢ケ浜）を突き出して白星発進した。立ち合いから力強い突きで一気に前に出て圧勝し、「めっちゃ体が張っていて、いい感じで準備できた。力がついている」と手応えを示した。東海大柔道部出身。昨年１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏んでから１年がたった。新三段目の今年の名古屋場所は体調不良もあって