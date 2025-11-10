◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が豪快な２ランを放った。５回に逆転し、なおも２死二塁で高（たか）の内角寄りの１４１キロを完璧に捉えた。左翼席中段への一発。昨年のプレミア１２で４番を任された井端ジャパン常連の大砲が、またも存在感を示した。阪神では右翼を守っているが、この強化合宿では中堅も練習。この日も「３番・中堅」で出場している。