俳優の広田レオナ（62）が10日までに自身のインスタグラムを更新。引越した自宅の庭に、クマが出没した形跡があったと明かした。【写真】深夜に“クマ”気配…広田レオナの投稿投稿で、「那須の中で引越したんですけど」と、“森っぽいところ”で癒されたいと引越しを説明。「絶対に熊出ませんよね」と何度も不動産業者に確認したが、管理事務所から「去年も出てるんで夜は家から出ないでください」と言われたという。その後