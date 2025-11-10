日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日、消化管出血のため死去した。５３歳だった。葬儀は近親者で行う。千葉県出身。１９９７年に日本テレビ入社。ニュースやスポーツ中継、バラエティーなどを幅広く担当。２０２２年に膵臓（すいぞう）がんを公表以降も、アナウンサーとして現場で活躍していた。