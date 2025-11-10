強風の影響で、JRの一部列車に運休や遅れなどが出ています。JRによりますと、羽越線では、普通列車2本が運休、特急と普通列車あわせて4本が区間運休のほか、特急と普通列車あわせて4本に最大2時間近い遅れが出ています。また、五能線は普通列車2本が運休となっています。