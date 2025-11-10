ほくほくフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が11月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比63.5％増の417億円に拡大し、通期計画の720億円に対する進捗率は58.0％となり、5年平均の56.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の302億円に伸びる計算になる