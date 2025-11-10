明日11月11日（火）夜8時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは芳根京子、郄橋海人（King & Prince）、MOMOKA（HANA）、小峠英二（バイきんぐ）、若月佑美、コカドケンタロウ（ロッチ）。VTRでは、大阪市で起きた替え玉連続殺人事件を再現。山形県に住む女性の元に「住民票の変更書類に不備があった」という電話がかかってくる。身に覚えがなく大阪に住む父とは連絡が取れないため、