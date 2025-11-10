（台北中央社）10日午後1時0分ごろ、南部・高雄市を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは7.8キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.3と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝南部・高雄市、台南市、嘉義県▽震度3＝南部・嘉義市、屏東県、中部・雲林県、東部・花蓮県▽震度2＝中部・台中市、彰化県、南投県、東部・台東県、離島・澎湖県▽震度1＝中部・苗栗県。（編集：田中宏樹