11月9日、トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに俳優の渡辺謙が登場した。そのなかで家族のインタビューも公開されたのだが、その内容をめぐって賛否があがっている。オンエアでは渡辺の素顔に迫るため、後輩俳優たちからのインタビューを公開。大河ドラマや映画『国宝』で共演した横浜流星や、映画『盤上の向日葵』で初共演を果たした坂口健太郎、25年来という長い付き合いの妻夫木