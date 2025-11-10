3COINS（スリコ）はこのほど、足踏みでスイッチ操作できる「足踏みスイッチヒーター」を発売した。価格は4180円。カラーはアイボリー。●足踏みでヒーターや自動首振りを切り替え「足踏みスイッチヒーター」は、手を使わずに足踏みで簡単に操作できる便利なヒーターだ。本体の下部に足で踏める三つのスイッチを搭載。左側のスイッチを踏むと上部ヒーターのオン／オフが、右側のスイッチを踏むと下部ヒーターのオン／オフがで