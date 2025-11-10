歌舞伎俳優の4代目中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が都内で記者会見を行い、婚約したことを報告した。まさに“正統派”といえる会見。金屏風の前に並び、報道陣からの質問に回答。馴れ初めや互いの呼び名を明かす場面では、恥ずかしそうにほほえみ合いながらコメント。会見場は終始幸せムードに包まれた。近年では、山里亮太&蒼井優夫妻やDAIGO&北川景子夫妻、長友佑都＆平愛梨夫妻などがふたり